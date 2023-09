Quel est le taux d’adhésion au pacte ? AEF info a posé la question aux recteurs lors de leurs conférences de presse de rentrée. Si aucun n’est en mesure de donner des chiffres – le SNPDEN-Unsa avait donné pour consigne à ses adhérents de ne pas faire remonter de chiffres aux rectorats en juillet – l’heure ne semble pas être à l’inquiétude dans la majorité du territoire. Ce sont les missions au collège (Devoirs faits et soutien/approfondissement en français et mathématiques) qui semblent les plus plébiscitées, ainsi que les missions en lycée pro.