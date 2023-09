MNHN : Gilles Bloch et Frédérique Chlous, deux candidats à la présidence

Alors que Bruno David quitte ses fonctions de président du MNHN (Muséum national d’histoire naturelle) en septembre pour prendre sa retraite après huit ans à la tête de l’établissement (lire sur AEF info), deux candidats sont en lice pour lui succéder, d’après les informations recueillies par AEF info : Gilles Bloch, ancien président de l’Inserm, et Frédérique Chlous, professeure d’ethnologie appliquée à l’environnement et directrice du département "homme et environnement" du MNHN. Le président du MNHN est nommé par un décret du président de la République. Voici les parcours des deux candidats.