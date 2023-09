La délégation régionale de La Poste Pays-de-la-Loire s’engage dans le recrutement des personnes les plus éloignées de l’emploi. Elle a signé le 30 août 2023 une charte d’engagement avec Pôle emploi, l’Apec et les missions locales, pour faciliter le recrutement de ces publics : seniors, habitants des QPV, personnes en situation de handicap, personnes réfugiées, jeunes. Il s’agit pour le service public de l’emploi de mieux identifier les besoins de La Poste et d’analyser les postes à pourvoir, et de mettre en place, avec le groupe, un accompagnement des personnes recrutées.