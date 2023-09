Comme chaque année à la rentrée, le forum de Giverny a réuni vendredi 1er septembre 2023, à la fondation Monet, les spécialistes de la RSE pour une journée de tables rondes et de discussions. Voici une sélection d’informations vues, lues et entendues :Agnès Pannier-Runacher veut faire de la transition énergétique un élément du dialogue socialLe numérique responsable s’impose dans les appels d’offres70 % des Français sont favorables à l’indexation des rémunérations sur les objectifs ESGBureau Veritas tente de rassurer sur la charge de travail que représente la CSRDAntoine Pellion s’exprime sur le Conseil de planification écologiqueLe Cercle de Giverny dévoile ses 30 propositions visant à "accélérer la transformation écologique et sociale" de la France.