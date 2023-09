La première campagne d’attribution de la prime C3 du Ripec, venue remplacer la PEDR pour les enseignants-chercheurs en 2022, a vu 24 % des universitaires se porter candidats. Parmi ces 11 537 postulants, près de la moitié, soit 48 %, ont obtenu la prime, dont le montant va de 3 500 € à 12 000 € par an. Lors de l’évaluation des dossiers sur laquelle le président d’université s’appuie pour décider d’octroyer ou non cette prime, l’établissement s’est en moyenne montré plus sévère dans sa notation que le CNU. L’activité de recherche reste le principal motif d’attribution (43 %).