L’université Rennes-II annonce le 31 août 2023, sur le réseau social X (anciennement Twitter), qu’elle a décidé de mettre son compte en veille, et qu’elle ne publiera plus sur cet espace. "La question se posait depuis le rachat de Twitter par Elon Musk en 2022. Entre-temps, la situation s’est nettement dégradée, avec le retrait de Twitter en mai 2023 du code européen de bonnes pratiques contre la désinformation, et l’annonce récente de la fin de la fonctionnalité de blocage, qui risque de favoriser différentes formes de harcèlement", explique l’université. Elle s’inquiète de l’évolution éditoriale du réseau social, "contraire aux valeurs de l’établissement", "qui a fait de la lutte contre les discriminations et les violences une priorité". Rennes-II reste présente sur les réseaux LinkedIn, Facebook et Instagram.