Face à la démocratisation d’outil d’IA tel que ChatGPT, "il faut réaffirmer nos missions et les revoir dans ce nouveau contexte", soutient Gilles Roussel, référent numérique à France Universités, pendant le congrès de la conférence du 30 août 2023. Pour lui, "l’ESR doit continuer à investir dans la formation et la recherche en IA, dans toutes les disciplines, afin de suivre les évolutions des métiers" et ainsi être en capacité de former aussi bien les étudiants que les employés dont les métiers vont être bouleversés par ces nouveaux outils.