Planification écologique, stratégie nationale bas carbone, programmation pluriannuelle de l’énergie, projet de loi de finances 2024, Écophyto, COP 28, transposition de la directive sur le reporting de durabilité, Say on climate, traité sur le plastique : tous ces dossiers, et plus encore, vont s’inviter dans l’actualité d’ici à la fin de l’année. AEF info fait le point.