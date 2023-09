La commissaire Lenaïg Le Bail est la nouvelle cheffe de l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains. C’est ce qu’indique, jeudi 31 août 2023, Elvire Arrighi à la tête de ce service, chargé de centraliser le renseignement et de réprimer les infractions liées à la prostitution et au proxénétisme au niveau national et international, depuis trois ans. Lenaïg Le Bail était adjointe au chef de la division des enquêtes de la Sdat.