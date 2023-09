Le tribunal administratif de Caen a donné raison le 28 juillet 2023 à un enseignant de droit pour un différent l’opposant à son employeur sur la question de la limite d’âge pour enseigner. Âgé de 74 ans, Jean-Jacques Thouroude enseignait le droit à l’université de Caen Normandie comme vacataire lorsqu’il s’est vu notifié en novembre 2021 la décision de cesser de l’employer au motif de la limite d’âge que prévoit l’article 7 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, 67 ans. Le tribunal administratif de Caen a jugé que ce texte ne concerne pas les vacataires, et que ceux-ci ne sont pas soumis aux limites d’âge conformément au décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur car ne relevant pas du statut d’agent contractuel de la fonction publique.