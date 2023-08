La convention d’occupation du domaine public signée entre Paris et les opérateurs de trottinettes (Dote, Lime et Tier Mobility) prend fin ce jeudi 31 août à minuit, signant l’échec de la ville à réguler leur fonctionnement. Si les espaces de stationnement qui leur étaient dédiés seront en grande partie transformés en parkings à vélo, la municipalité refuse de se prononcer sur le report modal des 400 000 utilisateurs. "Dans le passé, nous avons eu de grandes surprises entre les conclusions des études et la réalité", souligne le maire adjoint en charge des mobilités David Belliard.