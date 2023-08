Élus respectivement les 21 juin et 6 juillet derniers, Marylise Léon et Patrick Martin ont échangé en clôture de l’Université syndicale d’été de la CFDT, jeudi 31 août 2023, à Boissy-la-Rivière (Essonne). Ce fut l’occasion pour la nouvelle secrétaire générale de la CFDT et le nouveau président du Medef de préciser ce qui fait consensus et ce qui fait divergence entre les deux organisations, tout en précisant bien que leurs mandats respectifs s’inscrivaient pleinement dans ceux de leurs prédécesseurs.