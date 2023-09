Le réseau Open campus s’installe en septembre 2023 aux portes d’Angers (Maine-et-Loire) et de Caen (Calvados), avec des campus "multi-écoles". À Angers, plus de 120 étudiants seront accueillis dans trois écoles spécialisées (digital, mode, informatique). À Caen, ce sont plus de 150 étudiants qui sont attendus, au sein d’écoles dédiées à l’immobilier, la mode et la communication. Regroupées sur un même lieu, ces écoles qui se veulent avant tout "professionnalisantes" proposent des formations types bachelors ou mastères, et délivrent des titres RNCP.