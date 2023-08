Au terme d’une concertation ouverte en novembre 2022 (lire sur AEF info), le Pacte des solidarités devrait enfin être présenté par la Première Ministre le 18 septembre 2023, en présence de la nouvelle ministre des Solidarités, Aurore Bergé (lire sur AEF info), a appris AEF info de source associative. Succédant à la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté déployée sous le premier quinquennat d’Emmanuel Macron, le Pacte consiste en une contractualisation entre l’État, les collectivités territoriales et les associations (lire sur AEF info) qui doit être déployée à partir du 1er janvier 2024, notamment via l’expérimentation "Territoires zéro non-recours" (lire sur AEF info). Il vise aussi à lutter contre les inégalités à la racine, favoriser l’accès à l’emploi, l'"aller vers" les plus exclus et l’accompagnement de ces derniers vers la transition écologique.