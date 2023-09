"Nous allons accompagner nos adhérents sur les enjeux de valorisation et d’attractivité des métiers, avec prochainement la création d’un Hub de l’emploi", explique à AEF info Élisa Braley, la responsable du pôle "projet et études" d’Uniformation. L’objectif est d’offrir au premier semestre 2024 un accompagnement au recrutement sans CV aux adhérents de l’Opco, alors que dans certaines branches plus de 90 % des employeurs rencontrent des difficultés pour embaucher. Pour faire connaître ces métiers, l’Opco multiplie les initiatives comme l’utilisation de casques VR sur les salons en région. "Nos travaux permettent d’identifier les attentes et besoins de nos employeurs pour leur apporter des réponses concrètes", précise-t-elle. Dans les prochains mois, l’Opco va publier des études sur l’impact de la transition verte, sur la pénurie de cadres dans le secteur ou sur les salariés handicapés.