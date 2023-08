Médecins libéraux : Le règlement arbitral est publié au Journal officiel du 30 avril 2023

Un arrêté signé du directeur général de la sécurité sociale, de la DGS et de la DGOS publié au Journal officiel du 30 avril 2023 approuve le règlement arbitral organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie transmis le 24 avril 2023 par Annick Morel. Ce texte de 76 pages prend le relais de la convention médicale d’août 2016 dont la renégociation lancée à l’automne 2022 n’a pas abouti. Il s'applique pour une durée de cinq ans ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une convention nationale. Une nouvelle négociation entre l’Uncam, l’Unocam et les syndicats de médecins libéraux pourra s’engager dès lors "que l’on pense avoir un chemin pour qu’elles aboutissent", a indiqué le 27 avril Élisabeth Borne (lire sur AEF info). Le règlement arbitral fixe notamment le montant de l'aide conventionnelle pour l'emploi d'un assistant médical et le tarif des consultations.