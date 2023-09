Un an après le lancement du CNR éducation, 8 700 projets ont été déposés et plus de 3 000 projets ont été validés. Pour cette 2e année de déploiement, l’Élysée, qui a réuni ce jeudi le Conseil national de la refondation plénier, souhaite que les projets soient mieux accompagnés par un management intermédiaire "plus fertiliseur" et associent davantage les collectivités territoriales. AEF info fait le point, par académie et par département. De leur côté, les recteurs continuent d’encourager les équipes à s’emparer du dispositif.