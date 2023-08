"Bien que le rapport Gillet traite peu de la question du rôle des universités, il me semble important de rappeler que ce rôle est celui de chef de file des politiques de site, incluant la coordination des moyens et la mise en œuvre d’une stratégie concertée", déclare Guillaume Gellé, président de France Universités, lors du congrès de l’association, mercredi 30 août 2023. Par ailleurs, il estime que "le déséquilibre entre les financements par projets et les financements pérennes a atteint ses limites" et revient sur la question du doctorat, "insuffisamment valorisé".