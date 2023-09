La cinquième édition du Forum de Giverny qui se tient ce vendredi 1er septembre à la fondation Claude Monet à Giverny s'est ouverte sur la place de la nature dans les entreprises. Marie-Claire Daveu, directrice du développement durable et des affaires institutionnelles de Kering, et Ulrike Decoene, directrice de la communication, de la marque et du développement durable d’Axa, ont présenté les six propositions issues des réunions du groupe de travail qu’elles coprésident. Au programme : indexation des rémunérations, formation des salariés ou encore intégration de la nature dans la stratégie.