À l’occasion de leur premier déplacement commun, jeudi 31 août 2023, les ministres Christophe Béchu, Patrice Vergriete et Sabrina Agresti-Roubache ont visité le quartier des Agnettes à Gennevilliers (Hauts-de-Seine). "Un symbole", pour eux, d’un "projet de rénovation urbaine lancé" et qui doit permettre la transformation du secteur, qui accueillera, à l’horizon 2030, le Grand Paris express. Diversification de l’habitat, réhabilitation et diversification des logements, transformation des espaces et des équipements publics sont au programme de ce projet à 260 M€, récemment abondé par l’Anru.