Près d’un an après l’annonce du plan de formation des hauts fonctionnaires à la transition écologique, le 6 octobre 2022, les ministères des Affaires étrangères et de la Fonction publique ont inauguré, jeudi 31 août 2023, les premiers modules de formations à destination des ambassadeurs dans les locaux de l’INSP. La démarche s’inscrit dans l’objectif du ministre Stanislas Guerini de former 25 000 hauts cadres et dirigeants de l’État, ainsi que les 2,5 millions de fonctionnaires de l’État d'ici 2024. Un plan "inédit" qui s’inscrit dans des enjeux plus larges.