La Première ministre s'est rendue ce jeudi 31 août 2023 à Rouen pour annoncer la pérennisation des augmentations salariales des médecins décidées à l'été 2022 et revaloriser les revenus des infirmiers et aides-soignants qui travaillent la nuit, le dimanche ou les jours fériés. Un effort représentant une enveloppe de 1 milliard d'euros en année pleine, qui devrait être acté dans la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. La FHF et la Fehap ont salué ces annonces.