Dans le 1er degré, les besoins en enseignants dans l’académie de Créteil pour la rentrée "sont couverts" et sont, dans le 2nd, ''tres largement couverts'', affirme le 31 août 2023 Julie Benetti. La nouvelle rectrice assure même, lors d’une conférence de presse, que les brigades de remplacement sont "renforcées". Julie Benetti a balayé les priorités de la rentrée et incite les équipes éducatives à s’engager dans le CNR et le pacte. Par ailleurs, le ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, a visité la "cellule de rentrée" de l’académie et a rencontré, au rectorat, des néo-enseignants.