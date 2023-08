Le président du groupe des éditeurs universitaires du syndicat national de l’édition et président de l’éditeur Cairn.info, François Gèze, est décédé le 28 août 2023. Actif sur les questions de publications scientifiques en général, et de science ouverte en particulier, il s’est exprimé à plusieurs reprises sur l’open access (ici et ici), le PNSO (lire sur AEF info) ou encore sur la loi "pour une République numérique" de 2016 (lire sur AEF info).