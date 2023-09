Les concertations sur "Mon Master" ont débuté fin août 2023, avec des rencontres entre la Dgesip, des vice-présidents Formation et des conférences de doyens. Elles vont s’étaler sur une bonne partie du mois de septembre en impliquant notamment des syndicats étudiants et enseignants, et des responsables de formation, ainsi qu’une enquête à destination des candidats de la session 2023, apprend AEF info, fin août 2023. Une première hypothèse de calendrier pour la session 2024 a été présentée, dotée d’une phase complémentaire. De plus, la procédure de 2023 est prolongée du 30 août au 17 septembre