En "attente" des arbitrages en matière de planification écologique, à laquelle le secteur agricole demande à contribuer, la FNSEA demande que l’ambition retenue soit "atteignable", à l’occasion d’une conférence de presse, jeudi 31 août 2023. Son président, Arnaud Rousseau, et son secrétaire général, Hervé Lapie, expliquent travailler "régulièrement" avec le SGPE pour affiner les leviers permettant d’atteindre les objectifs fixés et identifier "les plus robustes". La FNSEA demande par ailleurs au gouvernement de se prononcer clairement en faveur de la réautorisation du glyphosate au niveau européen.