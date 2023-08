L’annonce par le gouvernement de la tenue des épreuves de spécialités du baccalauréat en juin, et non plus en mars, contraindra Sciences Po à revoir sa procédure d’admission pour la campagne de 2024, fait savoir son directeur, Mathias Vicherat, lors d’une conférence de presse, le 30 août 2023. "Cela ne nous arrange pas", déclare-t-il. "Nous allons nous adapter, et ouvrir une réflexion sur la possibilité de réintroduire une épreuve écrite pour la prochaine campagne" de recrutements, annonce-t-il. Il alerte toutefois sur "le problème de l’écrit" qui peut-être "un frein" pour les étudiants pour organiser les déplacements.