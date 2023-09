À compter du 4 septembre, 94 % des voies de circulation rennaises feront l’objet d’une limitation de vitesse à 30 km/h, fait savoir la ville mercredi 30 août 2023. Cette mesure, qui est prise à la fois pour "favoriser la sécurité" et "faciliter le partage des espaces urbains" entre la voiture et les mobilités douces, concerne au total seize communes métropolitaines sur 43. Le calculateur d’itinéraire local évolue également, en intégrant les itinéraires à vélo, piétons et en covoiturage.