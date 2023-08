"Les attendus [du rapport Gillet] sont clairement in fine de mieux piloter et mieux rassembler les forces de recherche", souligne Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR, lors du congrès de France Universités, mercredi 30 août 2023. "Cette évolution ne peut se faire que par et pour les différents opérateurs de l’écosystème de recherche national (ONR, universités et écoles)", rappelle-t-elle. "Nous finalisons actuellement avec les autres ministères les périmètres des premières agences de programmes pour que celles-ci soient officialisées dans les prochaines semaines", annonce par ailleurs Sylvie Retailleau.