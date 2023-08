Eiffage a commercialisé 710 logements sur les six premiers mois de l’année 2023, contre 1 519 un an plus tôt, annonce le groupe de BTP ce jeudi 31 août. Une chute supérieure à celle du marché, qu’il explique par la grande sélectivité des projets, liée à son modèle de promoteur adossé à un constructeur. Eiffage immobilier devrait clore l’exercice en cours sur une baisse de son chiffre d’affaires supérieure à celle de 16 % accusée au premier semestre, d’après le directeur financier, Christian Cassayre.