La circulaire envoyée le 17 novembre 2022 par le ministre de l'Intérieur aux préfets concernant l’exécution des OQTF est elle conforme au droit ? C’est la question posée par la Fédération des acteurs de la solidarité et la Fondation abbé Pierre au Conseil d’État, via un recours déposé en février 2023 et dont l’instruction est close depuis juillet, selon nos informations. Les professionnels de l’hébergement contestent le caractère automatique des assignations à résidence pour les personnes sous OQTF et jugent que l’instruction menace l’inconditionnalité de l’accueil.