Célia de Lavergne est nommée directrice de l’eau et de la biodiversité en Conseil des ministres

Ancienne députée LREM et candidate malheureuse au poste de directrice générale de l’Office français de la biodiversité, Célia de Lavergne est nommée directrice de l’eau et de la biodiversité en Conseil des ministres, jeudi 13 juillet 2023, à compter du 21 août 2023. Conseiller d’État, Damien Botteghi est également nommé directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, à compter du 22 août 2023.