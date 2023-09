Mise en place du suivi et des actions d’accompagnement des PUI, révision des feuilles de route… Voici les prochaines étapes du déploiement des pôles universitaires d’innovation, sur lesquels reviennent les participants d’une table ronde organisée lors du colloque des VP recherche et valorisation, le 30 août 2023 à Nantes. Des points de vigilance ont aussi été évoqués et notamment des difficultés liées aux recrutements. Toutefois, "s’il est bien piloté et construit intelligemment, le PUI peut être extrêmement fort pour accélérer l’innovation", suppose Damien Marchal, directeur des opérations à la DGDI du CNRS.