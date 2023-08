Académie de Reims. Vincent Stanek, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, est nommé recteur de l’académie de Reims (lire sur AEF info), en remplacement d’Olivier Brandouy (lire sur AEF info). Enseignement agricole. Un décret modifie certaines dispositions statutaires applicables aux personnels enseignants, d’éducation et de documentation relevant du ministre chargé de l’agriculture. Un décret relatif à l’échelonnement indiciaire des personnels enseignants et...