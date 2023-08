Le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents des trois versants de la fonction publique des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions est publié au JO ce jeudi 31 août et entrera en vigueur le 1er septembre. Ce texte est pris en application de l’article L. 115-7 du CGFP qui prévoit (conformément à la directive 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes dans l’Union européenne) que les agents publics reçoivent communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions. Le décret fixe la liste des éléments qui sont communiqués et détermine les modalités de cette communication. Un arrêté du 30 août 2023 définit en complément les modèles de documents d’information prévus par le décret. Ce dernier avait obtenu un avis favorable en CCFP le 22 juin.