Selon l’étude publiée par le Cereq mardi 29 août 2023 sur la manière dont les seniors envisagent leur avenir professionnel, la moitié d’entre eux souhaitent continuer à se former et la grande majorité n’est pas dans une posture de "résistance aux changements". L’enquête, qui suit depuis 2015 plus de 4 000 seniors, identifie quatre groupes aux postures et trajectoires différentes : "vers la retraite", "progression en interne", "montée en compétences" et "reconversion".