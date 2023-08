Revalorisation des bourses, hausse du point d’indice, poursuite de la trajectoire de la LPR… "Je vais être franche et directe : le budget de notre ministère, même en augmentation, ne permettra pas de couvrir la totalité de ces mesures, ni en 2023, ni en 2024, et il vous sera demandé de contribuer sur ces deux années avec un effort que je sais difficile et qui sera travaillé pour chaque établissement avec le ministère", annonce Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR, en clôture du congrès de France Universités, le 30 août 2023. Elle estime enfin que le niveau "important" des FDR et trésoreries disponibles "interroge".