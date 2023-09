Après la CFDT, la CGT, la CFTC, Force Ouvrière signe à son tour l'ANI sur la branche AT-MP

Force Ouvrière annonce le 8 juin signer l' ANI du 16 mai dernier sur la rénovation de la branche AT-MP trouvé par les partenaires sociaux dans le cadre de l'agenda autonome (lire sur AEF info). Le syndicat considère que cet "accord normatif redonne à la Sécurité sociale une partie de sa gestion paritaire". "En redonnant à la branche AT-MP son autonomie, c’est-à-dire en créant un vrai conseil d’administration strictement paritaire, et non plus comme actuellement une commission au sein de la branche maladie, les interlocuteurs sociaux vont pouvoir reprendre la main sur la gestion paritaire de cette branche à part entière de la Sécurité sociale", se félicite Éric Gautron, secrétaire confédéral en charge de la protection sociale collective. Avec la transcription législative, l’amélioration de la prévention passera par des recrutements dans les Carsat et des moyens pour les entreprises.