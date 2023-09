Stéphane Braconnier, président de l’université Paris-Panthéon-Assas et Antoine Petit, PDG du CNRS (représenté à cette occasion par Alain Schuhl, directeur général délégué à la science du CNRS) ont signé, le 29 août 2023, une convention de partenariat "pour une politique scientifique partagée en sciences sociales". Cet accord, qui repose sur deux unités mixtes de recherche, a pour objectif de soutenir le travail des chercheurs, en favorisant les réseaux et en développant des initiatives "de nature plus prospective".