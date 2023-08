Sur proposition du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire, Hélène Lebedeff est nommée déléguée interministérielle à la restructuration d’entreprises à l’occasion du conseil des ministres du 30 août 2023. Fonction créée par un décret du 13 novembre 2017, le délégué a notamment pour rôle d’anticiper les difficultés éventuelles des entreprises à s’adapter à leur environnement économique et de coordonner la mise en place de mesures d’accompagnement adaptées pour assurer le maintien d’une activité durable et génératrice d’emplois.