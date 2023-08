"Nous sommes convaincus que la force de l’AMF repose sur sa représentativité et son unité" déclarent dans un communiqué diffusé le 30 août 2023 David Lisnard, président de l’Association des maires de France (Nouvelle énergie, ex-LR) et André Laignel (PS), 1er vice-président délégué. À l’approche du 105e congrès des maires, du 20 au 23 novembre prochains, qui sera l’occasion de renouveler les instances de l’association (président, bureau et comité directeur), les deux élus affichent une unité qui a su dépasser "l’appartenance partisane" durant leur premier mandat de deux ans. "Cette approche a permis que toutes nos décisions soient prises à l’unanimité", soulignent-ils. Les deux candidats à leur réélection souhaitent "reconquérir [leur] pouvoir d’agir face à une recentralisation qui ne dit pas son nom" et redonner au mandat de maire de la sécurité et de l’attractivité.