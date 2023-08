Après avoir quitté le 20 juillet 2023 le poste de ministre délégué au logement et à la ville qu’il occupait depuis un an (lire sur AEF info), Olivier Klein a été nommé ce mercredi 30 août en Conseil des ministres Dilcrah (délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti LGBT), à compter du 1er septembre. Ce poste rattaché au Premier ministre était occupé depuis 2021 par Sophie Elizeon, qui a été nommée préfète de l’Ardèche en juillet 2023 (lire sur AEF info). Premier adjoint de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) dont il était le maire depuis 2011 et jusqu’à son entrée au gouvernement, Olivier Klein a pour mémoire présidé l’Anru entre 2017 et 2022 et la SGP de novembre 2020 à 2022.