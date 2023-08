Les trois vagues de l’appel à projets Excellences ont sélectionné 46 projets et attribué 798 millions d’euros. 350,3 M€ sont attribués à 15 établissements idex-isite et 447,4 M€ à 31 établissements non idex-isite. Le taux de succès est meilleur pour les établissements idex-isite (de 57 % à 67 % selon les vagues) que pour les établissements non idex-isite (de 30 % à 42 % selon les vagues). 25 projets n’ont pas été retenus, dont deux portés par des établissements idex-isite. Retrouvez le détail par établissement porteur de projet.