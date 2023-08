"La réforme du lycée professionnel veut augmenter le temps passé dans l’entreprise et diminuer celui passé à l’école, en contradiction avec le discours de Gabriel Attal qui a dit vouloir 'plus et mieux d’école' lors de son discours de rentrée", déclare Sigrid Gérardin, co-secrétaire générale du Snuep-FSU, lors de la conférence de presse de rentrée du syndicat le 30 août 2023. L’organisation indique également "qu’il n’y aura pas un 'bureau des entreprises' dans chaque lycée professionnel" et que le dispositif Tous droits ouverts va engendrer "une déscolarisation des élèves fragiles".