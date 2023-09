"Il fallait que chacun réussisse à s’entendre pour réussir à trouver le commun dans nos différentes logiques." Pour AEF info, Emmanuelle Rousset, coprésidente de la commission fonction publique territoriale de France urbaine, revient sur la négociation entre employeurs territoriaux et organisations syndicales qui a mené à l’accord du 11 juillet 2023 sur la protection sociale complémentaire en santé et en prévoyance des agents territoriaux. De l’envie d’apprendre à se connaître et à se faire confiance à la nécessité de "dépasser les questions dogmatiques", Emmanuelle Rousset détaille le processus qui a permis à cette première négociation menée directement entre employeurs territoriaux et syndicats d’aboutir à un accord jugé "équitable". Processus mené plus rapidement qu’au sein de l’État, où le volet prévoyance ne devrait aboutir qu’en octobre, plus d’un an après l’accord sur la santé.