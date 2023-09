AESH : une intersyndicale appelle à la grève le 13 juin

Une intersyndicale de l’Éducation nationale ( CGT , FO , FSU , Snalc , SUD , SNCL ) appelle dans un communiqué du 1er juin 2023 "tous les personnels à la grève le 13 juin et à se réunir devant les DSDEN , les rectorats et le ministère pour gagner un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH ". Elle estime que "la CDIsation des AESH qui cumulent 3 ans d’ancienneté" est insuffisante "au regard des conditions salariales, d’emploi et de travail". Elle dénonce "la grille salariale des AESH devenue totalement obsolète en moins d’un an", ce qui les "plonge dans une grande pauvreté dans le contexte de forte inflation". En outre, "l’annonce par la CNH de la création d’un nouvel emploi regroupant AESH et AED est inadmissible et doit être abandonnée". Les syndicats revendiquent pour les AESH "un statut de la Fonction publique", une revalorisation et "la garantie de pouvoir travailler à temps complet".