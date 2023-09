La cour d’appel de Toulouse juge le 23 juin 2023 que le délai de deux mois dont dispose l’employeur, en application de l’article L. 2254-2 du code du travail, pour engager le licenciement du salarié qui a refusé une modification de son contrat de travail en application d’un accord de performance collective, n’est pas supplétif. Les partenaires sociaux ne peuvent y déroger ou se dispenser de délai. Passé ces deux mois, l’employeur est privé de la possibilité de fonder la rupture sur le motif sui generis tiré du refus du salarié, et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.