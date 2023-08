"En juin 2023, l’emploi intérimaire [contrats de travail temporaire et CDI intérimaires] représente 824 460 équivalents temps plein, en baisse de 0,9 % par rapport à juin 2022, soit 7 560 ETP de moins en un an", souligne Prism’emploi dans son baromètre mensuel diffusé mercredi 30 août 2023. "Comparé à mai 2023 (-6,6 %) qui avait été perturbé par un positionnement des jours fériés défavorable à l’activité, le mois de juin 2023 est marqué par une moindre dégradation. Il bénéficie ainsi d’un effet rattrapage (perceptible dès la dernière semaine de mai) et se situe au-dessus de la moyenne du premier semestre (-3,0 %)", précise l’organisation patronale.