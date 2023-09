Retrouvez en bref quelques actualités récentes intéressant la sécurité publique :le policier mis en examen et placé en détention provisoire dans l’enquête sur la violente agression du jeune Hedi à Marseille a été remis en liberté vendredi 1er septembre 2023 et placé sous contrôle judiciaire ;plusieurs mobilisations écologistes sont prévues aux mois de septembre et octobre ;la CEDH déclare recevable une requête contre la loi française sur la prostitution ;Le réseau international de piratage informatique Qakbot a été démantelé ;Une nouvelle école de policiers adjoints est lancée en Guyane…