L’opérateur de transport public de voyageurs Keolis annonce, mardi 29 août 2023, plusieurs nominations au sein du comité exécutif, dont quatre au sein des directions France et International du groupe. Jusqu’ici directrice du marketing, de l’innovation et des nouvelles mobilités, Annelise Avril devient directrice générale France en charge des grands réseaux urbains tandis que Clément Michel est nommé directeur général France en charge de l’Île-de-France et des territoires.